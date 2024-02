Norma Aktie: Nur eine Fehlmeldung?

Die Aktie der Norma wird derzeit mit einem Kurs von 14,48 EUR gehandelt, was einem Rückgang von -3,98 Prozent gegenüber dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50, entspricht. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral". Im Vergleich dazu liegt die Einstufung auf Basis der vergangenen 200 Tage bei "Schlecht", da die Distanz zum GD200 bei -10,95 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Neutral" eingestuft.

Verglichen mit dem Branchen-Durchschnitt (Maschinen) wird die Norma-Aktie als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) beträgt 16,31, was einem Abstand von 49 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 31,93 entspricht. Auf fundamentaler Basis ergibt sich daher eine "Gut"-Empfehlung.

Investoren, die derzeit in die Norma-Aktie investieren, können eine Dividendenrendite von 3,79 % erzielen, was einem Mehrertrag von 0,68 Prozentpunkten gegenüber dem Branchendurchschnitt der Maschinenbranche entspricht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens.

In den letzten Wochen wurde eine deutliche positive Veränderung des Stimmungsbildes bei Norma festgestellt. Dies basiert auf der Analyse des Verhaltens der Marktteilnehmer in den sozialen Medien, die eine Tendenz zu besonders positiven Themen aufweisen. In Bezug auf die Diskussionsstärke wurde eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen festgestellt, was mit einer "Gut"-Bewertung honoriert wird. Zusammengefasst erhält Norma daher in diesem Bereich eine Gesamtbewertung von "Gut".