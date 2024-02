Norma Aktie: Ist das wirklich normal?

Die Stimmung und das Interesse an Norma in der Internet-Kommunikation haben sich in den letzten Wochen kaum verändert, was zu einer neutralen Bewertung der Aktie führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war ebenfalls unauffällig, was zu einer weiteren neutralen Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe als "Neutral" bewertet.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Industrie-Sektor hat Norma im vergangenen Jahr eine Rendite von -42,51 Prozent erzielt, was 47,03 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Maschinen" beträgt 6,01 Prozent, wobei Norma aktuell 48,52 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In den letzten zwei Wochen wurde Norma von den privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Auch die überwiegend positiven Themen, die in den letzten Tagen angesprochen wurden, deuten auf eine gute Anleger-Stimmung hin, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Aus technischer Sicht erhält die Norma-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung aufgrund der Abweichung vom gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage ergibt sich jedoch eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält das Unternehmen daher für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.