Norma Aktie: Ist jetzt alles möglich?

Der Aktienkurs von Norma hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -7,11 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Sektor "Industrie" 9,49 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Maschinen" beträgt 3,32 Prozent, und Norma liegt aktuell 10,44 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 18,16 EUR für den Schlusskurs der Norma-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 15,21 EUR, was einer Abweichung von -16,24 Prozent entspricht, und führt daher zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 16,09 EUR zeigt einen Abwärtstrend, was zu einer weiteren "Schlecht"-Rating führt.

Das Anleger-Sentiment zeigt hingegen mehrheitlich positive Meinungen über Norma, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt. Die Diskussionen in den sozialen Medien haben sich vor allem mit den positiven Themen rund um Norma beschäftigt, was zu dieser positiven Einschätzung führt.

Die technische Analyse betrachtet auch das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen im Relative Strength-Index (RSI) über einen Zeitraum von 7 und 25 Tagen. Der RSI-Wert von 69,23 deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Auch auf Basis des RSI25 wird die Aktie als weder überkauft noch -verkauft betrachtet, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher für den RSI eine Einstufung als "Neutral".