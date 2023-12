Norma Aktie: Hier kann jetzt alles passieren

Die Norma verzeichnete in den letzten Tagen einen Kurs von 15,86 EUR, der um +0,44 Prozent höher liegt als der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50). Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral". Im Gegensatz dazu zeigt die Bewertung auf Basis der vergangenen 200 Tage ein "Schlecht"-Rating an, da die Distanz zum GD200 bei -10,09 Prozent liegt. Somit wird die Aktie charttechnisch für beide Zeiträume insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse ergibt sich eine Underperformance für Norma. Innerhalb der "Maschinen"-Branche verzeichnete das Unternehmen in den letzten 12 Monaten eine Performance von -1,3 Prozent, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um 5,52 Prozent stiegen. Dies führt zu einer Underperformance von -6,82 Prozent im Branchenvergleich. Im Vergleich zum "Industrie"-Sektor liegt die Rendite von Norma um 6,19 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen größtenteils neutral. Positive Diskussionen über das Unternehmen Norma nahmen in den letzten ein bis zwei Tagen zu, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung der Aktie führt.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) zeigt die Analyse, dass die Norma-Aktie derzeit überverkauft ist, was zu einem "Gut"-Rating führt. Der RSI25 liegt bei 48,7, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit neutral eingestuft wird. Insgesamt erhält die Norma-Aktie somit eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.