Norma Aktie: Hier braucht man sich keine Sorgen machen!

In den letzten vier Wochen wurden bei Norma keine wesentlichen Veränderungen in der Stimmung oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien festgestellt. Daher wird die Aktie mit einem "Neutral"-Rating bewertet. Es gab weder eine Zunahme noch eine Abnahme der Diskussionsbeiträge.

Die aktuelle Dividendenrendite für Norma beträgt 3,38 Prozent, was über dem Mittelwert (2,19 Prozent) für diese Aktie liegt. Daher erhält Norma eine "Gut"-Bewertung für diese Dividendenpolitik.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral. An drei Tagen überwog die positive Kommunikation, an einem Tag überwog die negative Kommunikation, und in den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine Diskussionen über positive oder negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Norma. Als Ergebnis wird die Aktie mit einem "Neutral"-Rating bewertet.

Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 17,38 liegt Norma unter dem Branchendurchschnitt (31,42) in der Branche "Maschinen". Daher wird die Aktie als unterbewertet angesehen und erhält eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.