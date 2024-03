Norma Aktie: Gute Nachrichten, Schlechte Nachrichten

Der Aktienkurs von Norma verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -42,51 Prozent, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Maschinen"-Branche, die im Durchschnitt um 6,24 Prozent gestiegen sind, eine Underperformance von -48,75 Prozent bedeutet. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor, der eine mittlere Rendite von 4,9 Prozent hatte, schnitt Norma mit einem Rückgang von 47,41 Prozent deutlich schlechter ab. Diese Unterperformance führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Verglichen mit dem Branchen-Durchschnitt (Maschinen) erscheint Norma fundamental betrachtet unterbewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie beträgt 15,85, was einem Abstand von 53 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 33,84 entspricht. Auf fundamentaler Basis ergibt sich daher eine "Gut"-Empfehlung.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzzes rund um die Aktie ist die Stimmungslage neutral. Die Anzahl der Beiträge im Internet sowie die Änderung der Stimmung deuten auf eine mittlere Aktivität hin, während die Rate der Stimmungsänderung kaum Schwankungen aufweist. Daher erhält die Aktie von Norma bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".

In Bezug auf die Dividende weist Norma mit einer Dividendenrendite von 3,79 Prozent nur eine geringfügige Abweichung (0,69 Prozent) vom Branchendurchschnitt von 3,1 Prozent auf. Aufgrund dieser neutralen Bewertung wird die Aktie von der Redaktion ebenfalls mit "Neutral" eingestuft.