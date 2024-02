Norma Aktie: Grund zur Sorge?

Die technische Analyse der Norma-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage bei 16,57 EUR liegt. Der aktuelle Schlusskurs von 15,1 EUR weicht somit um -8,87 Prozent ab, was einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so liegt dieser bei 15,23 EUR, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs nur um -0,85 Prozent abweicht. Auf dieser kurzfristigeren Analysebasis erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich somit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating für die Norma-Aktie.

In Bezug auf die Dividende kann aktuell bei einer Dividendenrendite von 3,38 % gegenüber dem Branchendurchschnitt der Maschinenbranche ein Mehrertrag in Höhe von 0,26 Prozentpunkten erzielt werden. Die Dividenden des Unternehmens fallen somit nur leicht höher aus, wodurch sich die Bewertung "Neutral" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien zeigt sich, dass in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Norma zu beobachten war. Es gab keine grundlegende Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Die Intensität der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Norma wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Neutral"-Rating.

In fundamentalen Aspekten betrachtet liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) aktuell bei 18,08 und damit 42 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 31 in der Maschinenbranche. Die Aktie ist somit aus heutiger Sicht unterbewertet und erhält auf dieser Stufe eine "Gut"-Bewertung.