Norma Aktie: Es fehlt nicht mehr viel!

Die Norma-Aktie befindet sich derzeit in einer neutralen Position, da der Aktienkurs von 16,3 EUR einen Abstand von +2,58 Prozent zur 200-Tage-Linie von 15,89 EUR aufweist. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 14,92 EUR, was einer Differenz von +9,25 Prozent entspricht und somit ein "Gut"-Signal für die Norma-Aktie darstellt.

Im Branchenvergleich zeigt sich eine Underperformance von -38,13 Prozent für Norma in den letzten 12 Monaten im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Maschinen"-Branche, die im Durchschnitt um 13,24 Prozent gestiegen sind. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor, der eine mittlere Rendite von 9,88 Prozent im letzten Jahr verzeichnete, liegt Norma mit einer Unterperformance von 48,02 Prozent deutlich darunter. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Auf fundamentaler Basis wird die Norma-Aktie im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Maschinen) als unterbewertet angesehen, da sie mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 17,53 gehandelt wird, was einem Abstand von 73 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 65,84 entspricht. Daher ergibt sich eine "Gut"-Empfehlung auf fundamentaler Basis.

Im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich eine starke Aktivität in Bezug auf die Diskussionintensität für die Norma-Aktie, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Allerdings hat die Rate der Stimmungsänderung in diesem Zeitraum eine negative Änderung erfahren, wodurch sich insgesamt ein "Schlecht"-Rating für das langfristige Stimmungsbild ergibt.