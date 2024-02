Norma Aktie: Einfach unglaublich

Die Norma-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 16,54 EUR verzeichnet. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs bei 14,93 EUR, was einem Unterschied von -9,73 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Schlecht"-Bewertung vergeben. Bei der Betrachtung des 50-Tages-Durchschnitts von 15,22 EUR liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Norma-Aktie somit eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

In fundamentalen Kriterien zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Norma-Aktie bei 18,08 liegt, was unter dem Branchendurchschnitt von 31,17 liegt. Damit ist die Aktie unterbewertet und erhält eine "Gut"-Bewertung auf fundamentaler Basis.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Norma mit 3,38 Prozent nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 3,11 Prozent. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung als Investment.

Bezüglich des Sentiments und Buzz im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität im Vergleich zur üblichen Aktivität im Netz liegt. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch eher negativ, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht"-Wert führt.

Insgesamt erhält die Norma-Aktie also gemischte Bewertungen in den verschiedenen Analysebereichen.