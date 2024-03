Norma Aktie: Diese Meldung kommt genau zum richtigen Zeitpunkt!

Die Analyse von Sentiment und Buzz: Während des letzten Monats gab es keine signifikante Veränderung im Stimmungsbild der Anleger in Bezug auf die Norma-Aktie. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. Bezüglich der Diskussionsintensität zeigte sich, dass das Interesse der Anleger an dem Unternehmen im Vergleich zum üblichen Niveau unverändert blieb. Somit erhält die Norma-Aktie auch in diesem Bereich ein "Neutral"-Rating. Insgesamt wird die Norma-Aktie daher mit einem "Schlecht"-Rating eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) der Norma-Aktie liegt bei 13,95 und wird somit als "Gut" eingestuft. Dieser Index berücksichtigt die Auf- und Abwärtsbewegungen des Aktienkurses in einem Zeitraum von 7 Tagen. Auch der RSI25, der die Bewegungen über einen Zeitraum von 25 Tagen berücksichtigt, führt zu einer neutralen Einschätzung auf diesem Niveau. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamteinschätzung von "Gut".

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Norma-Aktie derzeit bei 15,96 EUR, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Der Aktienkurs selbst liegt bei 15,62 EUR, was einem Abstand von -2,13 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) bei 14,82 EUR, was einer Differenz von +5,4 Prozent und somit einem "Gut"-Signal entspricht. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtbewertung von "Gut" basierend auf den beiden Zeiträumen.

Fundamental betrachtet wird die Norma-Aktie im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Maschinen) als unterbewertet angesehen. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 17,53 ergibt sich ein Abstand von 48 Prozent zum Branchen-KGV von 33,59. Auf dieser Grundlage wird daher eine "Gut"-Empfehlung ausgesprochen.