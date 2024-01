Norma Aktie: Darf das wirklich wahr sein?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dabei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts im Verhältnis zueinander betrachtet. Der RSI der Norma-Aktie für die letzten 7 Tage beträgt aktuell 97, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überkauft ist, und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist weniger volatil und ergänzt die Analyse um eine längerfristige Betrachtung. Auf dieser Basis ist die Aktie weder überkauft noch überverkauft, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs für Norma daher ein "Schlecht"-Rating.

Beim Vergleich des Aktienkurses mit der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor "Industrie" zeigt sich, dass Norma mit einer Rendite von -2,92 Prozent mehr als 10 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Im Vergleich zur mittleren Rendite der "Maschinen"-Branche in den vergangenen 12 Monaten von 8,23 Prozent liegt Norma mit 11,15 Prozent ebenfalls deutlich darunter. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse der Norma-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen zeigt einen Durchschnitt von 17,19 EUR für den Schlusskurs. Der letzte Schlusskurs lag bei 15,19 EUR, was einem Unterschied von -11,63 Prozent entspricht und daher zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigt mit einem letzten Schlusskurs von 15,66 EUR nahe dem gleitenden Durchschnitt (-3 Prozent) eine "Neutral"-Bewertung. Somit erhält Norma insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung.

In fundamentalen Aspekten betrachtet liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Norma-Aktie bei 18,08 Euro. Dies ist 43 Prozent weniger als der Durchschnittswert in der Branche, der momentan bei 31 liegt. Auf Grundlage des KGV wird die Aktie daher als unterbewertet betrachtet und erhält in diesem Bereich ein "Gut"-Rating.