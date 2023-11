Norma Aktie: Daran scheiden sich die Geister

Branchenvergleich Aktienkurs: Im letzten Jahr hat die Aktie eine Rendite von -2,16 Prozent erzielt. Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Industrie-Sektor liegt Norma damit 4,48 Prozent unter dem Durchschnitt von 2,32 Prozent. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Maschinen-Branche beträgt 3,07 Prozent, und Norma liegt aktuell 5,23 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Relative Strength Index: Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen, während überverkaufte Titel eher Kursgewinne möglich sind. Für Norma wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt bei 55,04 Punkten, was darauf hinweist, dass Norma weder überkauft noch überverkauft ist. Damit erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI liegt bei 57,89 Punkten, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Zusammen erhält das Norma-Wertpapier damit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Fundamental: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist ein wichtiger Indikator für die Bewertung von Aktien. Norma weist mit einem KGV von 16,4 einen Wert unter dem Durchschnitt von 32 für die Maschinen-Branche auf. Aufgrund des verhältnismäßig niedrigen KGV kann die Aktie als "günstig" bezeichnet werden und erhält daher auf fundamentaler Basis ein "Gut".

Dividende: Die Dividendenrendite von Norma beträgt 3,38 Prozent, was leicht über dem Branchendurchschnitt von 3,33 Prozent liegt. Somit erhält die Norma-Aktie in dieser Kategorie eine "Neutral"-Bewertung.