Norma Aktie: Augen auf!

Weitere Suchergebnisse zu "Aeva Technologies":

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Ein hoher RSI deutet auf eine Überkauftheit hin und könnte kurzfristig zu Kursrücksetzern führen, während ein niedriger RSI auf eine Überverkauftheit hinweist, was Kursgewinne wahrscheinlicher macht. Für die Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Norma heran. Der RSI7 liegt aktuell bei 77,67, was darauf hinweist, dass Norma überkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der RSI25 liegt bei 59,25, was darauf hinweist, dass Norma weder überkauft noch überverkauft ist. Das Wertpapier wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält das Norma-Wertpapier somit ein "Schlecht"-Rating.

Im Branchenvergleich erzielte Norma in den letzten 12 Monaten eine Performance von -28,21 Prozent. Vergleichbare Aktien aus der "Maschinen"-Branche stiegen im Durchschnitt um 3,1 Prozent, was bedeutet, dass Norma im Branchenvergleich um -31,31 Prozent unterperformt. Im "Industrie"-Sektor betrug die mittlere Rendite 3,05 Prozent, und Norma lag 31,26 Prozent unter diesem Durchschnitt. Die Unterperformance in beiden Vergleichen führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ergibt, dass Norma derzeit ein "Schlecht"-Rating hat. Der GD200 des Wertes liegt bei 16,33 EUR, während der Kurs der Aktie bei 14,53 EUR um -11,02 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies entspricht der Einstufung als "Schlecht". Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage liegt bei 15,11 EUR, was einer Abweichung von -3,84 Prozent entspricht. Die Aktie wird daher in diesem Zeitraum als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Neutral"-Rating.

In der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass Norma mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 16,31 deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt von 31,89. Dies bedeutet eine Unterbewertung um 49 Prozent und führt zu einer "Gut"-Empfehlung für den Titel.