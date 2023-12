Norma Aktie: Alles kein Problem!

Der Relative Strength Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen im Kursverlauf einer Aktie zu betrachten. Für Norma zeigt der RSI für einen Zeitraum von 7 Tagen einen Wert von 69,23, was auf Neutralität hinweist. Eine Erweiterung auf 25 Tage (RSI25) ergibt einen Wert von 57, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Insgesamt wird die Aktie daher mit "Neutral" bewertet.

Bei weichen Faktoren wie Sentiment und Buzz im Netz erhält Norma ebenfalls die Bewertung "Neutral". Die Diskussionsintensität ist im üblichen Bereich, während die Rate der Stimmungsänderung kaum Veränderungen zeigt.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls neutral, wobei in den sozialen Medien mehrheitlich positive Meinungen zur Aktie von Norma veröffentlicht wurden. Die Analyse der Anleger-Stimmung ergibt insgesamt eine Bewertung von "Gut".

In Bezug auf die Dividende weist Norma eine Rendite von 3,38 Prozent auf, nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 3 Prozent. Daher wird die Aktie als neutrales Investment bewertet und erhält auch hier die Gesamtbewertung "Neutral".