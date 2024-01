Norma Aktie: Abwarten, was die nächsten Tage bringen?

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Ein hoher RSI deutet auf eine überkaufte Situation hin, während ein niedriger RSI auf einen überverkauften Titel hindeutet. Bei Norma liegt der RSI7 aktuell bei 51,38 Punkten, was darauf hindeutet, dass der Titel weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI25, der weniger stark schwankt, zeigt ebenfalls an, dass Norma weder überkauft noch überverkauft ist, mit einem Wert von 62,98. Insgesamt erhält das Norma-Wertpapier daher eine "Neutral"-Bewertung in diesem Abschnitt.

Die Dividendenrendite, also das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs, beträgt für Norma derzeit 3,38 Prozent, was über dem Branchendurchschnitt von 2,19 Prozent liegt. Deshalb erhält die Dividendenpolitik von Norma eine "Gut"-Bewertung von unseren Analysten.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz wird die Aktivität und die Rate der Stimmungsänderung bei Norma über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Dabei zeigt sich eine durchschnittliche Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich somit für Norma in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".

Im Vergleich zum Branchendurchschnitt (Maschinen) wird Norma als unterbewertet angesehen. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 18,08 liegt Norma 42 Prozent unter dem Branchen-KGV von 31,08. Daher erhält Norma auf fundamentaler Basis eine "Gut"-Empfehlung.