Noritsu Koki Aktie: Was die Zahlen bedeuten!

Die technische Analyse der Noritsu Koki-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 2581,5 JPY liegt, während der aktuelle Kurs bei 2934 JPY liegt. Dies bedeutet, dass die Aktie derzeit um +13,65 Prozent über dem GD200 liegt, was als "Gut" bewertet wird. Im Gegensatz dazu liegt der GD50 bei 3181,74 JPY, was bedeutet, dass die Aktie einen Abstand von -7,79 Prozent aufweist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine deutliche Veränderung in der Kommunikation über Noritsu Koki. Die Anzahl der positiven und negativen Diskussionen blieb relativ stabil, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Aktivität in den sozialen Medien gibt Anzeichen dafür, ob ein Unternehmen derzeit viel oder wenig Aufmerksamkeit von Anlegern erhält. In diesem Fall wurde über Noritsu Koki leicht mehr oder weniger diskutiert als üblich, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI für Noritsu Koki liegt bei 81,1, was als "Schlecht" eingestuft wird. Der RSI25, der die Dynamik über einen Zeitraum von 25 Tagen misst, liegt bei 56,52, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Schlecht".

Die Auswertung der Kommentare und Beiträge in sozialen Medien zeigt, dass die Anleger in den letzten zwei Wochen überwiegend neutral gegenüber Noritsu Koki eingestellt waren. Die Stimmung der Anleger ermöglicht daher eine Gesamtbewertung von "Neutral".

Insgesamt ergibt sich aus der technischen Analyse, dem Sentiment in den sozialen Medien und dem Relative Strength Index eine neutrale bis schlechte Bewertung für die Noritsu Koki-Aktie.