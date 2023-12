Noritsu Koki Aktie: Kaum zu glauben!

Anleger: Noritsu Koki-Aktie erhält neutrale Einstufung

Die Einschätzung von Aktienkursen basiert nicht nur auf harten Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch auf weichen Faktoren wie der Stimmung. Analysten haben die Noritsu Koki-Aktie auf sozialen Plattformen betrachtet und festgestellt, dass die Kommentare und Befunde neutral waren. In den vergangenen Tagen haben die Nutzer der sozialen Medien hauptsächlich neutrale Themen rund um Noritsu Koki diskutiert. Daher erhält die Aktie die Einstufung "Neutral" hinsichtlich der Stimmung.

Auch der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Noritsu Koki-Aktie als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Noritsu Koki-Aktie ergibt sich ein Wert von 81,85 für den RSI7 und ein Wert von 59,96 für den RSI25. Dies führt zu einem Gesamtranking von "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert ebenfalls wichtige Informationen zur Einschätzung einer Aktie. Die Diskussionsintensität rund um Noritsu Koki ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was wiederum zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich ein gemischtes Bild. Der Durchschnitt des Schlusskurses der Noritsu Koki-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt bei 2621,81 JPY. Der letzte Schlusskurs (2840 JPY) weicht somit um +8,32 Prozent ab, was einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Auf der anderen Seite liegt der letzte Schlusskurs für den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (3104,62 JPY) unter dem gleitenden Durchschnitt (-8,52 Prozent), was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Noritsu Koki-Aktie daher für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

