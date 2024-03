Noritsu Koki Aktie: Immer mit der Ruhe

Die Diskussionen über Noritsu Koki in den sozialen Medien spiegeln die Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. Es gab weder positive noch negative Ausschläge, und in den letzten Tagen wurden hauptsächlich neutrale Themen rund um den Wert angesprochen. Unsere Redaktion kommt daher zu dem Ergebnis, dass das Unternehmen als "Neutral" eingestuft werden sollte. Zusammenfassend ist die Redaktion der Auffassung, dass die Aktie von Noritsu Koki bezüglich der Anlegerstimmung angemessen mit "Neutral" bewertet ist.

Wesentliche Veränderungen in der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen bei Noritsu Koki nicht festgestellt werden. Daher bewerten wir die Aktie in diesem Bereich ebenfalls als "Neutral". Es gab weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen. Insgesamt erhält Noritsu Koki daher ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength-Index (RSI), ein prominentes Signal der technischen Analyse, bezieht die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen aufeinander. Bei einem Wert zwischen 0 und 30 gilt ein Wert als „überverkauft“, bei 70 bis 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI der Noritsu Koki führt bei einem Niveau von 70,89 zur Einstufung "Schlecht". Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 56,45 ein Indikator für eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Damit ergibt sich eine Gesamteinschätzung von "Schlecht".

Die technische Analyse zeigt, dass der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für die Noritsu Koki-Aktie aktuell bei 2892,22 JPY liegt, während der letzte Schlusskurs bei 3095 JPY deutlich darüber liegt (+7,01 Prozent Abweichung im Vergleich). Auf dieser Basis erhält Noritsu Koki somit eine "Gut"-Bewertung. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 3170,3 JPY, daher liegt der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe (-2,38 Prozent). Dies bedeutet, dass sich auf dieser kurzfristigeren Analysebasis ein anderes Rating für Noritsu Koki ergibt, die Aktie erhält eine "Neutral"-Bewertung. In Summe wird Noritsu Koki auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.