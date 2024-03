Noritsu Koki Aktie: Hier sollten Sie genauer hinsehen!

Die technische Analyse des Unternehmens Noritsu Koki zeigt gemischte Ergebnisse. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt bei 2892,22 JPY, während der letzte Schlusskurs bei 3095 JPY deutlich darüber liegt. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung auf dieser Basis. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 3170,3 JPY, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt, da der letzte Schlusskurs ähnlich hoch liegt. Insgesamt wird Noritsu Koki auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.

Die Stimmung und Kommunikationsfrequenz rund um Noritsu Koki in den sozialen Medien haben in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen gezeigt. Daher wird die Aktie mit einem "Neutral"-Rating bewertet. Auch die Diskussionen in den sozialen Medien ergaben weder positive noch negative Ausschläge, was zu einer Einschätzung als "Neutral" führt. Insgesamt wird die Aktie bezogen auf die Anlegerstimmung als "Neutral" angemessen bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Noritsu Koki führt zu einer Einstufung als "Schlecht", da der Wert bei 70,89 liegt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, deutet auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamteinschätzung auf "Schlecht" basierend auf dem RSI.

Die technische Analyse und die Stimmung in den sozialen Medien deuten auf gemischte Signale bei Noritsu Koki hin. Anleger sollten diese Informationen sorgfältig prüfen, bevor sie Investitionsentscheidungen treffen.