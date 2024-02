Noritsu Koki Aktie: Einfach nur Wahnsinn, was hier passiert

Die technische Analyse der Noritsu Koki-Aktie zeigt gemischte Signale. Der aktuelle Kurs von 2920 JPY liegt 4,09 Prozent über dem GD200 (2805,29 JPY), was als "Neutral"-Signal bewertet wird. Allerdings liegt der GD50 bei 3095,9 JPY, was zu einem Abstand von -5,68 Prozent führt und somit ein "Schlecht"-Signal darstellt. Insgesamt wird der Kurs als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt ebenfalls gemischte Signale. Der RSI7 liegt bei 78,69, was als "Schlecht" eingestuft wird, während der RSI25 bei 58,01 liegt und somit als "Neutral" bewertet wird. Insgesamt ergibt sich ein Gesamtranking von "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Noritsu Koki-Aktie haben sich in den letzten Wochen kaum verändert. Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt keine signifikanten Unterschiede oder Auffälligkeiten, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vorliegt.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien war in den letzten Tagen ebenfalls neutral, ohne besonders positive oder negative Ausschläge. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils neutral. Daher erhält Noritsu Koki insgesamt eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion in Bezug auf die Anlegerstimmung.