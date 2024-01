Norinco Aktie: Viel Lärm um nichts?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, mit dem beurteilt werden kann, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dabei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Der RSI der letzten 7 Tage für die Norinco Cooperation-Aktie beträgt aktuell 35, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch -verkauft ist. Daher wird ein "Neutral"-Rating vergeben. Der RSI der letzten 25 Handelstage weist mit einem Wert von 48,82 ebenfalls darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs also ein "Neutral"-Rating.

Bei der technischen Analyse ergibt sich durch den Vergleich des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) mit dem aktuellen Kurs eine Abweichung von -22,4 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Beim gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt der letzte Schlusskurs nur um -2,37 Prozent vom gleitenden Durchschnitt entfernt, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Im Branchenvergleich Aktienkurs zeigt sich, dass die Rendite der Norinco Cooperation mit 32,14 Prozent deutlich über der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") liegt. Auch im Vergleich zur "Bauwesen"-Branche, die auf eine mittlere Rendite von 1,84 Prozent in den vergangenen 12 Monaten kommt, liegt die Rendite von Norinco Cooperation mit 30,3 Prozent deutlich darüber. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Norinco Cooperation eingestellt waren. Insgesamt gab es sieben positive und fünf negative Tage, und an zwei Tagen gab es keine eindeutige Richtung. Auch die neuesten Nachrichten der vergangenen ein bis zwei Tage über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv. Auf Basis der Stimmungsanalyse erhält Norinco Cooperation daher eine "Gut"-Einschätzung. Insgesamt erhält das Unternehmen von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Gut"-Rating.