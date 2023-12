Norinco Aktie: Überstürzen Sie nichts!

Die Dividendenrendite von Norinco Cooperation beträgt aktuell 0,55 Prozent in Bezug auf das Kursniveau, was nur leicht unter dem Durchschnitt von 0,86 Prozent liegt. Unsere Analysten bewerten daher die Dividendenpolitik des Unternehmens als "Neutral".

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Norinco Cooperation ist insgesamt sehr positiv. Die vergangenen Äußerungen und Meinungen der Anleger zeigen, dass in den Diskussionen vor allem positive Themen im Mittelpunkt standen, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

In der technischen Analyse wird deutlich, dass die 200-Tage-Linie der Norinco Cooperation bei 14,28 CNH liegt, während der Aktienkurs selbst bei 11,98 CNH aus dem Handel ging. Dies ergibt einen Abstand von -16,11 Prozent und führt zu einer Einstufung als "Schlecht". Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage bei 11,7 CNH, was einer Differenz von +2,39 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Signal ergibt. Die Gesamtbewertung basierend auf beiden Zeiträumen lautet daher "Neutral".

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Norinco Cooperation beträgt derzeit 13, was im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche als neutral betrachtet wird, da vergleichbare Unternehmen im Durchschnitt ein KGV von 0 haben. Damit erhält die Aktie in dieser Kategorie ebenfalls eine "Neutral"-Einschätzung.