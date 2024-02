Norinco Aktie: Pleite oder Chance?

Die Stimmung unter den Anlegern in Bezug auf Norinco Cooperation ist insgesamt negativ, wie aus den Diskussionen in Foren und sozialen Medien hervorgeht. In den letzten beiden Wochen standen vor allem negative Themen im Fokus, was zu einer insgesamt schlechten Einschätzung des Titels führt.

Die Dividendenrendite von Norinco Cooperation beträgt derzeit 0,57 Prozent, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 0,85 Prozent liegt. Daher bewerten unsere Analysten die Dividendenpolitik des Unternehmens als neutral.

Bei der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität rund um die Aktie von Norinco Cooperation in den letzten Monaten eher gering war. Zudem gab es eine negative Änderung im Sentiment, was zu einer schlechten Gesamtbewertung in diesem Bereich führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Industrie-Sektor, hat Norinco Cooperation eine Rendite von 3,12 Prozent erzielt, was mehr als 23 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Bauwesen"-Branche hat das Unternehmen mit einer Rendite von 24,05 Prozent im letzten Jahr eine sehr gute Entwicklung gezeigt und erhält daher in dieser Kategorie eine gute Bewertung.