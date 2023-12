Noril'skiy nikel' GMK OAO Aktie: Ein unsicheres Investment?

In den letzten Wochen gab es keine klare Veränderung in der Kommunikation über Mmc Norilsk Nickel Pjsc in den sozialen Medien. Es gab keine deutliche Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen. Daher erhält die Aktie von der Redaktion eine "Neutral"-Bewertung. Die Intensität der Diskussionen zu einer Aktie liefert Hinweise darauf, ob das Unternehmen derzeit viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. In diesem Fall wurde über Mmc Norilsk Nickel Pjsc geringfügig mehr oder weniger als normal diskutiert. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt bekommt die Aktie daher ein "Neutral"-Rating.

In der technischen Analyse betrachtet der Relative Strength-Index (RSI) das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses über einen Zeitraum von 7 Tagen. Der RSI-Wert für Mmc Norilsk Nickel Pjsc liegt derzeit bei 55,29, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird das Signal als "Neutral" eingestuft. Bei einer Erweiterung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 61, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Auch hier lautet die Einstufung "Neutral". Insgesamt ergibt sich daher für den RSI eine Einstufung von "Neutral".

Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche hat Mmc Norilsk Nickel Pjsc in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +18,95 Prozent erzielt. Im Vergleich zum Durchschnitt der Branche, der bei 0 Prozent liegt, hat die Aktie somit sehr gut abgeschnitten. Auch im Vergleich zum Durchschnitt des "Materialien"-Sektors, der bei 0 Prozent liegt, liegt die Aktie mit einer Performance von +18,95 Prozent deutlich darüber. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Mmc Norilsk Nickel Pjsc derzeit bei 15879,22 RUB liegt, während der aktuelle Kurs bei 16646 RUB liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt daher +4,83 Prozent, was zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt derzeit bei 17003,8 RUB, was einer Distanz von -2,1 Prozent entspricht. Auch hier wird die Aktie als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtbewertung von "Neutral".

