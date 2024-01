Noril'skiy nikel' GMK OAO Aktie: Das sollte man sich durch den Kopf gehen lassen …

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als „überverkauft“, während ein Wert zwischen 70 und 100 als „überkauft“ betrachtet wird. Der RSI von Mmc Norilsk Nickel Pjsc liegt bei 26,69, was als „gut“ eingestuft wird. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, steht bei 53,84 und wird daher als „neutral“ bewertet. Insgesamt ergibt sich also eine Einschätzung von "gut".

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" hat Mmc Norilsk Nickel Pjsc eine Rendite von 18,95 Prozent erzielt, was mehr als 19 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Metalle und Bergbau" verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von 0 Prozent, während Mmc Norilsk Nickel Pjsc mit 18,95 Prozent deutlich darüber liegt. Diese positive Entwicklung führt zu einer Bewertung von "gut" in dieser Kategorie.

Die Dividendenrendite von Mmc Norilsk Nickel Pjsc liegt derzeit bei 14,02 Prozent, was über dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Metalle und Bergbau" verzeichnet eine Dividendenrendite von 0 Prozent, was einen Unterschied von +14,02 Prozent zur Aktie von Mmc Norilsk Nickel Pjsc darstellt. Aufgrund dieser Kennzahl erhält die Aktie eine Bewertung von "gut" für ihre Dividendenpolitik.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Mmc Norilsk Nickel Pjsc liegt bei 6, was im Vergleich zu Werten aus der Branche "Metalle und Bergbau" (KGV von 0) ein ähnliches Niveau darstellt. Aus fundamentaler Sicht wird die Aktie daher als weder unterbewertet noch überbewertet eingestuft und erhält eine "neutral"-Bewertung.