Noril'skiy nikel' GMK OAO Aktie: Was noch aussteht!

Die Mmc Norilsk Nickel Pjsc wird derzeit als "Neutral" eingestuft, basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs. Der GD200 des Wertes liegt bei 16018,49 RUB, während der Kurs der Aktie (16280 RUB) um +1,63 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Neutral". Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der letzten 50 Tage beträgt 17026,08 RUB, was einer Abweichung von -4,38 Prozent entspricht. Somit ist die Aktie in diesem Zeitraum ein "Neutral"-Wert, was dem Gesamtrating "Neutral" entspricht.

In Bezug auf die Dividendenrendite zahlt die Mmc Norilsk Nickel Pjsc aktuell eine Dividendenrendite von 14,02 % aus, was 14,02 Prozentpunkte mehr ist als der Branchendurchschnitt von 0 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Gut" auf Basis der Dividende.

Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) der Mmc Norilsk Nickel Pjsc liegt bei 6,5, was in ähnlicher Höhe wie der Branchendurchschnitt (0 Prozent) liegt. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien, da die Aktie weder unter- noch überbewertet ist.

In Bezug auf Sentiment und Buzz ergibt die Analyse der Stimmung rund um die Aktie ein gemischtes Bild. Die Anzahl der Beiträge und die Diskussionsintensität zeigen eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Mmc Norilsk Nickel Pjsc war jedoch eher schlecht, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Daher wird der langfristigen Stimmungslage der Aktie die Note "Schlecht" zugewiesen.