Noril'skiy nikel' GMK OAO Aktie: Daran scheiden sich die Geister

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses im Zeitverlauf zu analysieren. Für die Mmc Norilsk Nickel Pjsc liegt der aktuelle RSI-Wert bei 39,24, was auf Neutralität hindeutet. Auch bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) wird die Aktie als neutral eingestuft, mit einem Wert von 53. Die Gesamtbewertung des RSI für die Aktie bleibt daher ebenfalls "Neutral".

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt ebenfalls eine neutrale Einstellung der Marktteilnehmer gegenüber Mmc Norilsk Nickel Pjsc. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen spiegeln diese Neutralität wider. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion.

Die technische Analyse der Aktie ergibt eine "Gut"-Bewertung, basierend auf einem Durchschnitt von 15903,73 RUB für den Schlusskurs der letzten 200 Handelstage. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 17150 RUB, was einen Unterschied von +7,84 Prozent darstellt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigen positive Werte, was zu einer "Gut"-Bewertung der Aktie führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Mmc Norilsk Nickel Pjsc einen Wert von 14,02 Prozent auf, was höher ist als der Branchendurchschnitt von 0%. Aufgrund dieser Differenz erhält die Aktie in dieser Kategorie ebenfalls eine "Gut"-Bewertung.