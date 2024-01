Norfolk Southern Aktie: Wird es jetzt nochmal richtig spannend?

Die Norfolk Southern Aktie wird derzeit mit einem Kurs von 236,38 USD gehandelt, was einem Anstieg von +11,24 Prozent gegenüber dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50) entspricht. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut". Über die letzten 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 +11,37 Prozent, was auch als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt wird die Aktie daher aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Gut" bewertet.

In Bezug auf weichere Faktoren zeigt die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz ein eher negatives Bild. Die Diskussionsintensität war gering, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Ebenso weist die Rate der Stimmungsänderung eine negative Tendenz auf, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht"-Wert führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") zeigt die Norfolk Southern Aktie eine Rendite von -3,19 Prozent, was mehr als 152 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Straße und Schiene"-Branche liegt die Rendite mit 17,91 Prozent deutlich darunter, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) betrachtet das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf. Der RSI für die Norfolk Southern Aktie liegt derzeit bei 39,35, was als "Neutral" eingestuft wird. Auch der RSI25 Wert von 33 führt zu einer "Neutral"-Einstufung. Insgesamt ergibt sich daraus eine Gesamteinstufung des RSI als "Neutral".