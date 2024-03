Norfolk Southern Aktie: Jetzt sind alle Dämme gebrochen...

Die Stimmung unter den Anlegern bezüglich Norfolk Southern ist in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ. An vier Tagen dominierten positive Themen die Diskussionen, während an zehn Tagen die Kommunikation eher negativ geprägt war. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren die Anleger hauptsächlich an negativen Themen interessiert. Basierend auf diesem Stimmungsbild erhält die Aktie heute eine "Schlecht"-Einschätzung. Automatische Analysen der Kommunikation deuten darauf hin, dass in letzter Zeit vor allem "Schlecht" Signale im Vordergrund standen. Aufgrund dessen erhält Norfolk Southern insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten 2 positive, 7 neutrale und 0 negative Einschätzungen zu Norfolk Southern abgegeben, was im Durchschnitt einer "Neutral"-Bewertung entspricht. Im vergangenen Monat gab es keine Updates von Analysten. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie basierend auf den Analystenmeinungen liegt bei 233,67 USD. Dies bedeutet, dass die Aktie um -11,2 Prozent fallen könnte, was einer "Schlecht"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält die Norfolk Southern-Aktie daher eine "Neutral"-Empfehlung aus Sicht der Analysten.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Norfolk Southern liegt bei 32, was im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche "Straße und Schiene" mit einem KGV von 28,01 über dem Durchschnitt liegt (ca. 16 Prozent). Aufgrund dieser fundamentalen Kriterien wird Norfolk Southern als überbewertet eingestuft und erhält folglich eine "Schlecht"-Bewertung auf dieser Stufe.

In technischer Hinsicht liegt der Kurs von Norfolk Southern derzeit bei 263,13 USD und ist damit +7,05 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Gut". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Aktie als "Gut" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei +18,66 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie also aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Gut" eingestuft.