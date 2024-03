Nordwest Handel Aktie: Ist das noch wichtig?

Die Nordwest Handel hat in den letzten Tagen einen Kurs von 21 EUR erreicht, der -1,45 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral". Betrachtet man jedoch den gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Tage, so liegt die Distanz bei -2,19 Prozent, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" für beide Zeiträume führt.

Im Rahmen der fundamentalen Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ein wichtiger Indikator. Das KGV von Nordwest Handel liegt bei 4,85, was deutlich unter dem Branchenmittel von 63,49 liegt und somit auf eine Unterbewertung hindeutet. Daher wird die Aktie als "Gut" eingestuft.

Beim Vergleich des Aktienkurses mit anderen Unternehmen in der Branche "Handelsunternehmen und Distributoren" ergibt sich eine Performance von 0,89 Prozent in den letzten 12 Monaten. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien im Durchschnitt um 11,99 Prozent gestiegen, was zu einer Underperformance von -11,1 Prozent für Nordwest Handel führt. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor lag die Rendite von Nordwest Handel mit 7,92 Prozent unter dem Durchschnitt von 8,81 Prozent. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie in dieser Kategorie als "Schlecht" bewertet.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls ein wichtiger Faktor bei der Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden vor allem negative Meinungen zur Nordwest Handel veröffentlicht, jedoch wurden in den letzten Tagen vermehrt positive Themen diskutiert. Insgesamt ergibt sich daraus eine "Neutral"-Bewertung des Anleger-Sentiments.