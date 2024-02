Nordwest Handel Aktie: Grund zur Freude?

Die Nordwest Handel hat in der fundamentalen Analyse ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 4,94, was deutlich unter dem Branchenmittel liegt und die Aktie als unterbewertet kennzeichnet. Im Vergleich zum Branchen-KGV von 32,24 ergibt sich ein Abstand von 85 Prozent, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

In Bezug auf den Aktienkurs hat die Nordwest Handel im vergangenen Jahr eine Rendite von 7,8 Prozent erzielt, was 3,24 Prozent über dem Durchschnitt im Industriesektor liegt. Die jährliche Rendite in der Branche "Handelsunternehmen und Distributoren" beträgt 6,07 Prozent, und die Nordwest Handel liegt aktuell 1,74 Prozent darüber, was zu einer positiven Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Nordwest Handel derzeit als "Neutral" eingestuft wird. Der GD200 verläuft bei 21,53 EUR, während der Kurs der Aktie (21,2 EUR) um -1,53 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage beträgt 21,7 EUR, was einer Abweichung von -2,3 Prozent entspricht. Insgesamt erhält die Aktie daher eine Bewertung als "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) der Nordwest Handel liegt bei 57,14, was eine neutrale Bewertung für die Bewegungen des Aktienkurses innerhalb von 7 Tagen ergibt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 56, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher auch in dieser Kategorie eine Einstufung als "Neutral".