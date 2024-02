Nordwest Handel Aktie: Abwarten, was die nächsten Tage bringen?

Der Relative Strength Index (RSI) der Nordwest Handel liegt bei 50, was laut Experten als "Neutral" bewertet wird. Der RSI misst die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen und wird auf einer Skala von 0 bis 100 bewertet. Ein RSI von 50 deutet auf eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation hin. Eine ähnliche Bewertung ergibt sich auch beim RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt. Hier bewegt sich der RSI für die Nordwest Handel bei 47, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" liegt Nordwest Handel mit einer Rendite von 7,8 Prozent deutlich über dem Branchendurchschnitt von 2,79 Prozent. Diese positive Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Stimmung in den sozialen Medien und Internet-Kommunikation hat sich für Nordwest Handel in den vergangenen Wochen kaum verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Ebenso wurden keine außergewöhnlichen Aktivitäten in den sozialen Medien in den letzten vier Wochen gemessen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf die Anlegerstimmung zeigt die Diskussion in den sozialen Medien, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich neutral eingestellt waren. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen sind ebenfalls vornehmlich neutral. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Nordwest Handel daher insgesamt ein "Neutral"-Rating von der Redaktion.