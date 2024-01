Nordstrom löst Jubelsturm aus!

Die Stimmung der Anleger in den sozialen Medien bezüglich Nordstrom ist in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. An acht Tagen überwog die positive Kommunikation, während an sechs Tagen die negative Kommunikation dominierte. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen zeigen sich hauptsächlich positive Themen, die das Interesse der Anleger wecken. Basierend auf diesem Stimmungsbild erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung gemäß dem Anleger-Stimmungsbarometer.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus dem Bereich "Zyklische Konsumgüter" hat die Nordstrom-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 18,47 Prozent erzielt, was 19,65 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Multiline-Einzelhandel" beträgt -6,59 Prozent, und Nordstrom übertrifft diesen Wert um 25,06 Prozent. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der Nordstrom-Aktie zeigt, dass das Wertpapier überverkauft ist, was zu einem "Gut"-Rating führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt jedoch eine weniger volatile Situation und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Gut"-Rating.

Die Dividendenrendite von Nordstrom liegt derzeit bei 4,08 Prozent, was etwas höher ist als der Branchendurchschnitt von 3,38 Prozent. Aufgrund dieser Konstellation wird die Nordstrom-Aktie in dieser Kategorie als "Neutral" bewertet.