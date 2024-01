Nordstrom, ist immer für eine Überraschung gut!

Die Einschätzung einer Aktie basiert nicht nur auf harten Fakten, sondern auch auf weichen Faktoren wie Sentiment und Buzz in der Online-Kommunikation. Im Fall von Nordstrom zeigt sich eine erhöhte Diskussionsintensität im Netz, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Allerdings hat die Rate der Stimmungsänderung eine negative Entwicklung gezeigt, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den vergangenen Tagen überwiegend negativ, mit sechs Tagen, an denen die negative Kommunikation überwog. Auch die Anleger haben verstärkt über negative Themen in Bezug auf Nordstrom diskutiert, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Die technische Analyse zeigt jedoch eine positive Entwicklung, mit einem Schlusskurs von 18,66 USD, der +10,74 Prozent über dem Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage weist mit einem Schlusskurs von 16,17 USD eine überdurchschnittliche Entwicklung auf. Somit erhält Nordstrom aus charttechnischer Sicht ein "Gut"-Rating.

Die Einschätzungen der Analysten sind gemischt, mit 1 Gut, 6 Neutral und 3 Schlecht Einschätzungen in den letzten zwölf Monaten, was zu einem durchschnittlichen "Neutral"-Rating führt. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 18,4 USD, was einer "Neutral"-Empfehlung entspricht. Insgesamt wird Nordstrom somit von Analysten mit einer "Neutral"-Empfehlung bewertet.