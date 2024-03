Nordstrom Aktie: Das wir das noch mal erleben dürfen!

Nordstrom-Aktie: Bewertung und Analyse

Die Nordstrom-Aktie bietet derzeit eine attraktive Dividendenrendite von 4,08 Prozent, was einen leichten Anstieg im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 3,47 Prozent bedeutet. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der aktuelle Kurs der Nordstrom-Aktie bei 19,38 USD, was einem Abstand von +2,16 Prozent zum gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage entspricht. Daher wird die kurzfristige Einschätzung als "Neutral" eingestuft. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Aktie als "Gut" bewertet, da die Distanz zum GD200 bei +9,99 Prozent liegt.

Die fundamentale Analyse zeigt, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Nordstrom-Aktie derzeit bei 8,59 liegt, was 76 Prozent unter dem Branchendurchschnitt im Multiline-Einzelhandel (35) liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie derzeit unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie erhält.

Im Vergleich zum Branchendurchschnitt hat die Nordstrom-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von 11,31 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um 6,27 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +5,04 Prozent im Branchenvergleich für Nordstrom. Darüber hinaus weist der "Zyklische Konsumgüter"-Sektor eine durchschnittliche Rendite von -2,37 Prozent im letzten Jahr auf, wobei Nordstrom um 13,68 Prozent über diesem Durchschnittswert liegt. Aufgrund dieser Überperformance in beiden Bereichen erhält die Nordstrom-Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.