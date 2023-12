Nordstrom Aktie: Das sollten Sie jedem weiter erzählen …

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Instrument der technischen Analyse, das das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitverlauf betrachtet. Aktuell liegt der RSI für Nordstrom bei 36,18, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird das Signal als "Neutral" eingestuft. Wenn der Zeitraum auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich ein Wert von 33, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich für die RSI die Einstufung "Neutral".

Im Vergleich zur "Multiline-Einzelhandel"-Branche hat Nordstrom in den letzten 12 Monaten eine Performance von 12,71 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um -6,52 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +19,23 Prozent für Nordstrom. Im "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag die Rendite bei -1,07 Prozent, wobei Nordstrom 13,77 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Diese Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Analysten haben im letzten Jahr 1 positive, 6 neutrale und 3 negative Einschätzungen für Nordstrom abgegeben, was im Schnitt einem "Neutral"-Rating entspricht. Für den letzten Monat liegen keine Analystenupdates vor. Das durchschnittliche Kursziel basierend auf Analystenmeinungen liegt bei 18,4 USD, was einer "Neutral"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält die Nordstrom-Aktie somit eine "Neutral"-Empfehlung aus Analystensicht.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv für Nordstrom. Positive Themen standen in den vergangenen Tagen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung des Titels führt. Die Anleger-Stimmung wird daher als "Gut" bewertet.