Nordstrom Aktie: Der nächste große Wurf!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Nordstrom beträgt derzeit 7,78, was 79 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Multiline-Einzelhandel) von 37 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie derzeit unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus der "Multiline-Einzelhandel"-Branche konnte Nordstrom in den letzten 12 Monaten eine Performance von 18,47 Prozent erzielen. Dies stellt eine Outperformance von +23,12 Prozent im Branchenvergleich dar, da ähnliche Aktien im Durchschnitt um -4,65 Prozent gefallen sind. Auch im Vergleich zum "Zyklische Konsumgüter"-Sektor, der eine mittlere Rendite von 10,38 Prozent hatte, liegt Nordstrom mit 8,09 Prozent darüber. Aufgrund dieser Überperformance erhält Nordstrom in dieser Kategorie ebenfalls eine "Gut"-Bewertung.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken bezüglich Nordstrom war in den letzten Tagen mehrheitlich negativ. Dies spiegelte sich in den Diskussionen wider, die an sechs Tagen von negativer Kommunikation dominiert wurden. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Schlecht" in Bezug auf das Anleger-Sentiment.

Die Dividendenrendite von Nordstrom liegt derzeit bei 4,08 Prozent, was nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 3,38 Prozent liegt. Aufgrund dieser Differenz von +0,69 Prozent zur Branche erhält die Aktie von der Redaktion eine "Neutral"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.