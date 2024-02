Nordstrom Aktie: Das ist die Höhe!

Die technische Analyse zeigt, dass die Nordstrom derzeit gut positioniert ist. Der gleitende Durchschnittskurs liegt bei 17,03 USD, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 18,26 USD liegt, was einer Abweichung von +7,22 Prozent entspricht. Dies wird als "Gut" eingestuft. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage beträgt 17,48 USD, was einer Abweichung von +4,46 Prozent entspricht und die Aktie als "Neutral"-Wert klassifiziert. Insgesamt erhält die Nordstrom Aktie aufgrund dieser Analyse ein "Gut"-Rating.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Nordstrom eingestellt waren. Von insgesamt 14 Tagen waren 12 positiv und zwei negativ. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv, was zu einer insgesamt positiven "Gut"-Einschätzung führt.

In Bezug auf die Dividende liegt Nordstrom mit einer Ausschüttung von 4,08 % nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 3,43 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Neutral".

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") erzielte die Nordstrom Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 8,12 Prozent, was 13,5 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Im Bereich "Multiline-Einzelhandel" beträgt die mittlere jährliche Rendite -6,68 Prozent, wobei Nordstrom aktuell 14,79 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.