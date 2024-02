Nordstrom Aktie: Das darf sich kein Anleger entgehen lassen!

Die Nordstrom-Aktie wird laut einer technischen Analyse derzeit positiv bewertet. Der aktuelle Kurs liegt bei 20,28 USD, was einer Entfernung von +18,04 Prozent vom GD200 (17,18 USD) entspricht. Dies deutet auf ein "Gut"-Signal hin. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 18,23 USD, was einem Abstand von +11,25 Prozent entspricht und ebenfalls als "Gut"-Signal bewertet wird. Insgesamt erhält die Nordstrom-Aktie daher eine positive Bewertung, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass die Nordstrom-Aktie eine Rendite von 8,12 Prozent verzeichnet, was mehr als 17 Prozent über der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt. Auch im Vergleich zur "Multiline-Einzelhandel"-Branche, die eine mittlere Rendite von -9,56 Prozent aufweist, liegt die Nordstrom-Aktie mit 17,68 Prozent deutlich darüber. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien konnte in den letzten vier Wochen eine Aufhellung des Stimmungsbildes bei Nordstrom verzeichnet werden. Auch die Kommunikationsfrequenz hat zugenommen, was darauf hindeutet, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wird. Insgesamt erhält Nordstrom daher auch in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

Die Dividendenrendite der Nordstrom-Aktie beträgt 4,08 Prozent, was nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 3,44 Prozent liegt. Aufgrund dessen erhält die Dividendenpolitik eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion.

Insgesamt zeigt die technische Analyse, der Branchenvergleich, das Sentiment und der Buzz in den sozialen Medien sowie die Dividendenrendite positive Signale für die Nordstrom-Aktie.