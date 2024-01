Nordstrom Aktie: Wer jetzt nicht handelt, ist selber schuld!

Die Analystenbewertung für Nordstrom sieht insgesamt neutral aus, da es 1 Kaufempfehlung, 6 neutrale und 3 schlechte Bewertungen gibt. Es gab keine Updates von Analysten im letzten Monat. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für Nordstrom liegt bei 18,4 USD, was darauf hindeutet, dass der Aktienkurs um 0,6 Prozent steigen wird, da er zuletzt bei 18,29 USD lag. Aufgrund dessen wird die Aktie als "neutral" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs von Nordstrom derzeit bei 16,79 USD liegt, während der aktuelle Aktienkurs bei 18,29 USD liegt. Der Abstand zum GD200 beträgt +8,93 Prozent, was als "gut" bewertet wird. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 15,69 USD, was einer Distanz von +16,57 Prozent entspricht und ebenfalls als "gut" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher eine Gesamtbewertung von "gut".

Im Branchenvergleich der Aktienkurse hat Nordstrom in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 12,71 Prozent erzielt, was mehr als 2 Prozent über dem Durchschnitt der "Zyklische Konsumgüter"-Branche liegt. Im Vergleich zur "Multiline-Einzelhandel"-Branche, die eine mittlere Rendite von -3,41 Prozent erzielt hat, liegt Nordstrom mit 16,12 Prozent deutlich darüber. Dies führt zu einer positiven Bewertung in dieser Kategorie.

Die Stimmungslage der Anleger in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv, mit sieben Tagen, die von positiven Themen geprägt waren, und einem Tag, an dem die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde ebenfalls verstärkt über positive Themen in Bezug auf Nordstrom gesprochen. Als Resultat wird die Aktie von der Redaktion mit "gut" bewertet. Insgesamt ergibt sich dadurch eine positive Einschätzung des Anleger-Sentiments.