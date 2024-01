Nordstrom Aktie: Tolle Nachrichten für alle Bullen!

Nordstrom-Aktie: Bewertung, Sentiment und Anlegerstimmung

Der Einzelhändler Nordstrom verzeichnet derzeit eine Dividendenrendite von 5,43 Prozent, was über dem Branchendurchschnitt von 3,37 Prozent liegt. In der Kategorie Dividende erhält die Nordstrom-Aktie daher eine "Gut"-Bewertung, was sie von vergleichbaren Werten aus der "Multiline-Einzelhandel"-Branche abhebt.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzzes um die Nordstrom-Aktie lässt sich eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität feststellen. Die Anzahl der Wortbeiträge sowie die Rate der Stimmungsänderung weisen auf eine eher negative Entwicklung hin, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Bei der Beurteilung des Relative Strength Index (RSI) zeigt sich, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage (48) als auch der RSI der letzten 25 Handelstage (30,51) deuten auf ein "Neutral"-Rating hin.

Die Diskussionen in den sozialen Medien spiegeln eine überwiegend positive Anlegerstimmung wider, was zu der Einschätzung führt, dass die Aktie von Nordstrom bezogen auf die Anlegerstimmung als "Gut" angemessen bewertet wird.