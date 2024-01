Nordstrom Aktie: So wird sich erstmal nicht viel tun

Der Relative Strength Index (RSI) für die Nordstrom-Aktie liegt bei 18,75 und wird daher als überverkauft betrachtet, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 42, was als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation gilt und daher mit "Neutral" bewertet wird. Insgesamt erhält die Nordstrom-Aktie daher in dieser Kategorie die Einstufung "Gut".

Die Dividendenrendite der Nordstrom-Aktie beträgt 4,08 Prozent, was nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 3,43 Prozent liegt. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung der Dividendenpolitik. Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Bezug zum aktuellen Aktienkurs.

In Bezug auf Sentiment und Buzz hat sich die Stimmung für Nordstrom in den vergangenen Wochen deutlich eingetrübt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat in den letzten vier Wochen abgenommen, was auf ein gefallendes Interesse der Marktteilnehmer für diese Aktie hinweist. Nordstrom erhält daher insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Die Analysteneinschätzung für Nordstrom ergibt sich insgesamt als "Neutral", da es 0 Kauf-, 4 Neutral- und 1 Verkaufsempfehlungen gibt. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 18,8 USD, was einer prognostizierten Entwicklung des Aktienkurses um -3,49 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt die Analysten-Untersuchung daher eine Gesamteinstufung von "Neutral".