Nordstrom Aktie: So kann es gerne weitergehen!

Die Analyse des Sentiments und des Buzz in der Internet-Kommunikation ermöglicht es, starke positive oder negative Ausschläge frühzeitig zu erkennen. In den vergangenen Wochen hat sich die Stimmung für Nordstrom jedoch kaum verändert, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt eine erhöhte Aktivität und deutet auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer hin. Deshalb erhält Nordstrom in dieser Hinsicht eine "Gut"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Gut" bewertet.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Nordstrom-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 16,8 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 17,3 USD liegt, was einer Differenz von +2,98 Prozent entspricht. Auf Basis der letzten 50 Handelstage beträgt der gleitende Durchschnitt 14,7 USD, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs um +17,69 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt liegt. Dadurch erhält die Nordstrom-Aktie eine "Gut"-Bewertung bei der einfachen Charttechnik.

In Bezug auf die Dividende schüttet Nordstrom derzeit nur leicht niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt im Multiline-Einzelhandel. Aufgrund dieser geringen Differenz wird die Dividendenpolitik der Aktie als "Neutral" eingestuft.

Die Analysteneinschätzung zeigt, dass die langfristige Bewertung aus institutioneller Sicht als "Neutral" eingestuft wird. Im letzten Monat gab es keine Analystenupdates zu Nordstrom, jedoch erwarten die Analysten auf Basis des aktuellen Kurses von 17,3 USD eine Entwicklung von 6,36 Prozent und erzeugen ein mittleres Kursziel bei 18,4 USD, was eine "Gut"-Einschätzung darstellt. Insgesamt ergibt sich somit für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Gut".