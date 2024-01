Nordstrom Aktie: Sie dürfen gespannt sein!

Die Nordstrom-Aktie hat in der langfristigen Meinung von Analysten eine neutrale Einschätzung erhalten. Von insgesamt 10 Bewertungen liegen 6 im Neutralbereich, 3 sind schlecht und eine ist gut. Im vergangenen Monat gab es keine neuen Einschätzungen von Analysten. Das Kursziel der Analysten liegt bei 18,4 USD, was einer potenziellen Performance von 4,01 Prozent entspricht, da der aktuelle Kurs der Aktie bei 17,69 USD liegt. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie insgesamt als „Neutral“ eingestuft.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Bei Nordstrom liegt der RSI7 derzeit bei 90 Punkten, was auf eine überkaufte Situation hinweist und somit eine „Schlecht“-Bewertung für den 7-Tage-RSI ergibt. Der RSI25 liegt bei 49,13 und zeigt an, dass Nordstrom weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer „Neutral“-Einstufung führt. Insgesamt erhält das Nordstrom-Wertpapier daher eine „Schlecht“-Bewertung in diesem Abschnitt.

In der technischen Analyse liegt der aktuelle Kurs der Nordstrom bei 17,69 USD, was 4,61 Prozent über dem GD200 (16,91 USD) liegt und somit ein „Neutral“-Signal ergibt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beschreibt, liegt bei 16,55 USD, was zu einem „Gut“-Signal führt, da der Abstand +6,89 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Kurs der Nordstrom-Aktie als „Gut“ bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Dividendenrendite von Nordstrom liegt bei 4,08 Prozent, was nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 3 Prozent liegt. Somit wird die Aktie als neutrales Investment eingestuft und erhält von der Redaktion eine „Neutral“-Bewertung.