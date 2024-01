Nordstrom Aktie: Risiko oder Gewinnchance?

Nordstrom hat in den letzten 12 Monaten eine starke Performance von 18,47 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Aktien aus der "Multiline-Einzelhandel"-Branche eine Outperformance von +23,12 Prozent bedeutet, da diese im Durchschnitt um -4,65 Prozent gefallen sind. Auch im "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag die Rendite von Nordstrom mit 10,38 Prozent über dem Durchschnitt von 8,09 Prozent. Dies führte zu einem insgesamt positiven "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Analysteneinschätzungen für Nordstrom liegen im Durchschnitt bei "Neutral", mit 1 Gut, 6 Neutral und 3 Schlecht Einschätzungen von Analysten aus den letzten zwölf Monaten. Es gab keine Updates im letzten Monat, und das durchschnittliche Kursziel liegt bei 18,4 USD, was eine potenzielle Abnahme um -1,39 Prozent vom letzten Schlusskurs (18,66 USD) bedeutet, was wiederum zu einer "Neutral"-Empfehlung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz hat Nordstrom eine erhöhte Diskussionsintensität gezeigt, was zu einer positiven Einschätzung für diesen Faktor führt. Allerdings weist die Rate der Stimmungsänderung eine negative Entwicklung auf, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einstufung führt.

Fundamental betrachtet weist das KGV von Nordstrom von 7,78 darauf hin, dass die Aktie aktuell unterbewertet ist, da es mit 79 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Multiline-Einzelhandel) von 37 liegt. Dementsprechend erhält Nordstrom auch auf dieser Stufe eine "Gut"-Bewertung.