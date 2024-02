Nordstrom Aktie: Reagiert die Aktie?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" betrachtet, während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" gilt. Alles dazwischen wird als neutral eingestuft. Der RSI von Nordstrom liegt bei 64,08, was einer "Neutral"-Einstufung entspricht. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, beträgt 54,35 und deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Somit ergibt sich eine Gesamteinschätzung von "Neutral".

Im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" hat die Nordstrom-Aktie im letzten Jahr eine Rendite von 8,12 Prozent erzielt, was 14,73 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Multiline-Einzelhandel" beträgt -7,42 Prozent, und Nordstrom liegt aktuell 15,54 Prozent darüber. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass die Stimmung für Nordstrom in den letzten Wochen kaum verändert hat. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Die Diskussionsstärke, die die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien misst, hat in den letzten vier Wochen eine verringerte Aktivität für Nordstrom gemessen. Dies deutet auf ein abnehmendes Interesse der Marktteilnehmer hin, weshalb die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Nordstrom-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 17,03 USD liegt. Der letzte Schlusskurs von 18,12 USD weicht somit um +6,4 Prozent ab, was einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so liegt der letzte Schlusskurs von 17,54 USD nahe dem gleitenden Durchschnitt (+3,31 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Nordstrom-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.