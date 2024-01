Nordstrom Aktie: Keine Angst!

In den letzten zwölf Monaten haben insgesamt 10 Analysten Bewertungen für die Nordstrom-Aktie abgegeben. Davon wurden 1 Bewertung als "Gut", 6 als "Neutral" und 3 als "Schlecht" eingestuft. Zusammengefasst ergibt sich somit ein "Neutral"-Rating für die Nordstrom-Aktie. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Nordstrom vor. Die durchschnittliche Kurszielprognose der Analysten beträgt 18,4 USD. Dies bedeutet ein Aufwärtspotenzial von 1,77 Prozent, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 18,08 USD. Daher ergibt sich eine "Neutral"-Empfehlung. Insgesamt erhält Nordstrom somit ein "Neutral"-Rating für diesen Analysepunkt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Bereich "Zyklische Konsumgüter" verzeichnet Nordstrom eine Rendite von 18,47 Prozent, was mehr als 20 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Multiline-Einzelhandel" verzeichnet hingegen eine durchschnittliche Rendite von -7,14 Prozent in den letzten 12 Monaten. Auch hier liegt Nordstrom mit 25,61 Prozent deutlich darüber. Aufgrund dieser sehr positiven Entwicklung erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Nordstrom schüttet im Vergleich zum Branchendurchschnitt "Multiline-Einzelhandel" eine Dividendenrendite von 4,08 % aus, was 0,68 Prozentpunkte höher ist als der Durchschnitt von 3,4 %. Dieser geringfügig höhere Dividendenbetrag führt zu einer Einstufung als "Neutral".

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Nordstrom liegt bei 7,78, was unter dem Durchschnittswert der Branche "Multiline-Einzelhandel" von 37 liegt. Dieser vergleichsweise niedrige Wert zeigt, dass die Aktie auf den ersten Blick preisgünstig erscheint und führt zu einer positiven Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien. Daher erhält Nordstrom in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.