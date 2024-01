Nordstrom Aktie: Kaufen, verkaufen oder halten?

In den letzten zwölf Monaten haben insgesamt 10 Analystenbewertungen die Nordstrom-Aktie analysiert. Von diesen waren 1 Bewertung "Gut", 6 "Neutral" und 3 "Schlecht". Somit ergibt sich ein "Neutral"-Rating für die Nordstrom-Aktie. Im letzten Monat gab es keine neuen Analystenupdates zu Nordstrom. Das durchschnittliche Kursziel, das sich aus den Analysen ergab, beträgt 18,4 USD. Dies bedeutet ein Abwärtspotential von -0,27 Prozent im Vergleich zum letzten Schlusskurs von 18,45 USD. Aus diesem Grund liegt eine "Neutral"-Empfehlung vor.

Die Diskussionen über Nordstrom in sozialen Medien zeigen ein deutliches Signal bezüglich der Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel. In den letzten beiden Wochen wurden überwiegend positive Meinungen geäußert, was auf eine insgesamt positive Anlegerstimmung hindeutet. Die Redaktion stuft das Unternehmen daher als "Gut" ein.

In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) wird die Aktie von Nordstrom als unterbewertet betrachtet, da das KGV mit 7,33 insgesamt 80 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt im Segment "Multiline-Einzelhandel", der 36,84 beträgt. Somit erhält die Aktie aus fundamentalen Gründen die Einstufung "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Nordstrom-Aktie beträgt aktuell 48, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit einem Wert von 30,51 ebenfalls im neutralen Bereich. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ebenfalls ein "Neutral"-Rating für Nordstrom.