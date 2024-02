Nordstrom Aktie: Käufer sollten sich sputen!

Die technische Analyse zeigt, dass die Nordstrom-Aktie laut trendfolgender Indikatoren derzeit sowohl auf längerfristiger als auch auf kurzfristiger Basis eine "Gut"-Bewertung erhält. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 17,01 USD, während der letzte Schlusskurs bei 18,72 USD liegt, was einer Abweichung von +10,05 Prozent entspricht. Auch der 50-Tage-Durchschnitt von 17,34 USD liegt unter dem letzten Schlusskurs von +7,96 Prozent, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Auf fundamentalen Gesichtspunkten betrachtet, zeigt sich ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 7,52, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der Branche "Multiline-Einzelhandel" eine Unterbewertung von 80 Prozent signalisiert. Auch dies führt zu einer Einstufung von "Gut".

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt positiv, was in den vergangenen Wochen durchweg positive Themen in den Diskussionen zeigte und somit zu einer weiteren "Gut"-Bewertung für die Aktie führt.

Im Branchenvergleich erzielte Nordstrom in den letzten 12 Monaten eine Performance von 8,12 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Multiline-Einzelhandel"-Branche im Durchschnitt um -6,39 Prozent fielen, was einer Outperformance von +14,51 Prozent bedeutet. Auch im Vergleich zum "Zyklischen Konsumgüter"-Sektor liegt Nordstrom mit einer Rendite von 13,15 Prozent darüber. Diese Überperformance führt zu einem weiteren "Gut"-Rating in dieser Kategorie.