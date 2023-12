Nordstrom Aktie: Jetzt geht’s erst richtig los!

Die Analyse der Anlegerstimmung zu Nordstrom zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen neutral gegenüber dem Unternehmen eingestellt waren. Die Kommunikation war weder positiv noch negativ, jedoch waren die neuesten Nachrichten über das Unternehmen hauptsächlich negativ. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Nordstrom daher eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt betrachtet, erhält Nordstrom von der Redaktion ein "Neutral"-Rating für die Anlegerstimmung.

Für Anleger, die derzeit in die Aktie von Nordstrom investieren, könnte sich eine Dividendenrendite in Höhe von 5,43 % ergeben. Im Vergleich zum Branchendurchschnitt im Multiline-Einzelhandel würde dies einen Mehrertrag von 2,01 Prozentpunkten bedeuten. Somit erhält die Ausschüttungspolitik des Unternehmens eine Bewertung von "Gut".

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Nordstrom-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 16,77 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 18,16 USD liegt, was einer Abweichung von +8,29 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (14,91 USD) liegt unter dem letzten Schlusskurs (+21,8 Prozent Abweichung), was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Zusammenfassend erhält die Nordstrom-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz zeigt, dass Nordstrom über einen längeren Zeitraum eine erhöhte Diskussionsintensität aufweist. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie eine starke Aktivität im Netz generiert. Jedoch hat die Rate der Stimmungsänderung in diesem Zeitraum eine negative Entwicklung gezeigt, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Insgesamt wird Nordstrom in diesem Punkt daher mit "Schlecht" bewertet.